En marge des réalisations concédées par l'Etat du Sénégal dans le cadre du programme spécial de Modernisation des sites religieux du pays, l'organisation «Jamiyatul Ansaarudî Dîn» est sur le point d'investir un capital de 100 Millions de Frs pour la couverture de la partie restante des grands travaux de la cité religieuse de Médina Baye.

La révélation est de Baye Niasse, lors du séminaire du Comité directeur du Jamiyatul Ansaarudî Dîn et consacré à la définition des stratégies de mobilisation des ressources financières et humaines tenu le week-end passé à Kaolack.

Pour le bureau national et le comité directeur, c'est un projet qui a pour objectif de combattre, le déficit criard en lieux d'hébergement à Médina Baye et la promiscuité constatée dans la cité religieuse pendant les événements de forte mobilisation.

Et ce, au sein des familles, des foyers et même dans la grande mosquée, l'unique lieu de culte existant dans la cité. Ainsi inscrit dans la rubrique «Ligueyyal Bay», ce projet sera, entre autres, ouvert à l'extension de la mosquée et la viabilisation des sites aménagés dans la commune de Mbadakhoune.

Et cela dans le but de loger plus tard des nombreux fidèles en pèlerinage dans la cité religieuse. Même s'il reste évident que l'extension de la mosquée de Médina est prévue pour un montant d'investissement de 2 Milliards de Frs, qui sera entièrement financé par les talibés du Sénégal et de l'étranger, « Jamiyatul Ansaarudîn Dîn » est sur le point de lancer les premières opérations, le temps d'attendre l'arrivée des prochaines lignes budgétaires.

Toutefois, la stratégie de collecte de fonds adoptée pour l'instant sera définie sous deux paramètres : les fonds tirés de la ventilation des cartes de membres et des cotisations des membres et les autres ressources puisées à partir de la participation volontaire.