Congo-Kinshasa: La MONUSCO clôt officiellement le déploiement de matériels électoraux

Le soutien de l'Onu au processus électoral en RDC est, non seulement un bel exemple dans le respect des engagements, mais aussi, il traduit la réelle volonté de la Communauté internationale, celle de voir le pays se doter des nouveaux dirigeant et accéder à la première alternance démocratique.

Il sied relever que les premiers vols entre le Kenya et la RDC ont été effectués le 22 février 2017, les deux derniers ayant eu lieu ce mardi 14 mars. L'opération a donc duré 23 jours au total et 49 vols ont été effectués vers Dungu, Isiro, Kisangani, Kananga, Mbuji Mayi et Kinshasa.

L'opération du soutien de la Monusco à la Céni dans le cadre du déploiement des kits électoraux a duré 23 jours. Au total, 49 vols ont été effectués vers Dungu, Isiro, Kisangani, Kananga, Mbuji Mayi et Kinshasa. Dans l'ensemble, 11 500 générateurs ont été transportés par la Monusco entre Mombasa (Kenya) et la RDC.

