Algérie: Les avancées réalisées par la police algérienne ces dernières années l'ont promue à un rang international

Blida — Les avancées réalisées par la police algérienne, depuis 2010, ont contribué à sa propulsion au rang international, a assuré lundi à Blida, le directeur du musée central de la Police.

"Depuis 2010 à ce jour, la police algérienne a réalisé une avancée qualitative dans ses effectifs, ses moyens, ses structures et en prospective sécuritaire, grâce aux nombreux projets concrétisés, par la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), sur des bases scientifiques et en conformité aux critères mondiaux", a souligné le commissaire divisionnaire Abdelkrim Chaouki, dans une déclaration à la presse en marge d'une conférence sur l'histoire et l'expérience de la police algérienne.

Il a ajouté que l'expérience acquise par la police algérienne sur le terrain l'a propulsée à "l'avant garde, en matière de gestion démocratique des foules et de lutte contre le terrorisme notamment", citant pour preuve les "résultats probants réalisés, en la matière, par les corps sécuritaires", qui ont fait que l'"expérience de la police algérienne est sollicitée par un grand nombre de corps de police, de par le monde", a-t-il assuré.

"Ce qui est en soi un véritable honneur pour l'Algérie", s'est encore, félicité le responsable.

Selon le commissaire divisionnaire Abdelkrim Chaouki, ce type de manifestation vise à informer les générations montantes sur l'histoire de l'Etat algérien, et de la sécurité nationale, en vue de renforcer chez elles, l'esprit national, tout en mettant en exergue les réalisations des enfants de l'Algérie, à travers les époques.

Il s'agit également, a-t-il ajouté, de souligner les efforts colossaux consacrés par l'Etat algérien pour assurer la sécurité des citoyens et servir le pays, afin de "battre en brèche les tentatives d'atteinte aux acquis et réalisations de l'Etat et du peuple algériens".

Des cadres de la sûreté nationale, des moudjahidine et des familles de chouhadas ont été honorés, à cette occasion.

"La police algérienne a réalisé un saut qualitatif dans la lutte contre le crime organisé"

La police algérienne a réalisé "un saut qualitatif" dans le domaine de la lutte contre le crime organisé, a indiqué lundi à M'sila, le directeur des moyens techniques auprès de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN), le contrôleur de police, Zineddine Maakouf.

S'exprimant en marge des journées d'information sur la Sûreté nationale, ouvertes à la salle omnisport (OMS) de la ville de M'sila, avec la participation de 13 directions relevant de la DGSN, le même responsable a indiqué que cette évolution remarquable a permis à la police algérienne de se positionner aux premiers rangs, à l'échelle arabe et internationale, dans le domaine de la lutte contre la crime organisé.

Dans un autre registre, le même responsable a estimé que la couverture sécuritaire à M'sila connait "une amélioration constante" et répond à la stratégie de la DGSN visant à rapprocher la police des citoyens affirmant que le citoyen demeure "le maillon essentiel dans l'équation sécuritaire".

Le contrôleur de police, Zineddine Maakouf a procédé à l'inauguration d'une sûreté urbaine dans la daïra d'Ouled Sidi Brahim, inscrit en 2007 et dont la concrétisation à nécessité plusieurs opérations de réévaluation pour atteindre 77 millions de dinars.

Il a également inauguré un célibatorium dans de la daïra de Hammam Dhalâa (30 km au nord du chef lieu de wilaya).

Les journées d'information sur la Sûreté nationale des quatre jours, ouvertes à la salle omnisport de la capitale du Hodna mettent en exergue les réalisations effectuées par la police algérienne et l'évolution des moyens matériels et humains de ce corps constitué.