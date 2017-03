Afrique du Nord: Lamamra appelle les groupes influents à s'acquitter pleinement de leur rôle pour résoudre la crise

Par ailleurs, le MAE a affirmé avoir mis l'accent, lors de ses discussions avec la Haute représentante de l'Union européenne, Mme Federica Mogherini, sur la question palestinienne, étant "la question centrale et que les tensions existantes au Moyen-Orient et dans le monde, sont directement ou indirectement liées à cette grande injustice infligée au peuple palestinien depuis des décennies".

Le chef de la diplomatie algérienne a estimé que la réunion qui regroupera les Secrétariats de la Ligue arabe, des Nations unies, de la Commission de l'Union africaine (UA) et la Haute représentante de l'Union européenne et qui sera tiendra prochainement au siège de la Ligue arabe au Caire, sera "extrêmement importante".

Dans une déclaration à la presse, en marge de la réunion de haut niveau du Conseil d'association UE-Algérie, M. Lamamra a affirmé que la Communauté internationale doit se baser sur un seul agenda susceptible de "soutenir et encourager les Libyens à construire une entente à même d'aboutir au règlement pacifique de la crise et à la réconciliation nationale, et qui sera plébiscitée par les différentes composantes du peuple libyen".

