Afrique: Grande commission mixte algéro-nigérienne - Sellal à Niamey

Alger — Le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, effectuera les 16 et 17 mars courant une visite de travail à Niamey (Niger) à l'occasion de la tenue de la Grande commission mixte algéro-nigérienne, indique mardi un communiqué des services du Premier ministre.

Lors de cette session, qui sera co-présidée par M. Sellal et son homologue nigérien, Brigi Rafini, Premier ministre et Chef du gouvernement, les deux parties "procéderont à une évaluation des relations bilatérales et de la coopération et définiront les voies et moyens à mettre en œuvre en vue d'apporter à ces relations plus de dynamisme compte tenu de la qualité des relations politiques", précise la même source.

La rencontre sera sanctionnée par la signature de plusieurs mémorandums d'entente et d'accords de coopération touchant plusieurs secteurs, ajoute le communiqué.

La rencontre sera l'occasion pour les deux parties "d'aborder les questions d'intérêt commun, notamment celles ayant trait aux enjeux et défis du développement dans la région ainsi qu'aux conditions d'évolution de la situation sécuritaire dans l'ensemble de la sous-région", souligne la même source.

Le Premier ministre sera accompagné d'une délégation ministérielle.