Algérie: Oran - Les transporteurs privés reprennent le travail au terme de deux jours de grève

Oran — Les opérateurs privés versés dans le transport en commun urbain et suburbain d'Oran ont repris mardi le travail, après deux jours de débrayage, a-t-on constaté.

Ces opérateurs avaient enclenché leur mouvement, dimanche dernier, pour protester contre la convention d'affrètement d'une centaine de bus signée entre l'entreprise publique de transport d'Oran (ETSUO) et un partenaire privé.

La fin de la grève a été décidée, lundi dans la soirée, à l'issue d'une réunion ayant regroupé les représentants des syndicats des transporteurs, le directeur de wilaya des transports, celui de l'ETSUO et un cadre central du ministère des Travaux publics et des Transports.

Lors de cette réunion, il a été procédé à la mise en place d'une commission visant à dégager "les meilleures solutions possibles pour l'organisation des nouvelles lignes de transport en commun du groupement d'Oran".

"Cette commission a pour but de discuter et de proposer les meilleures solutions possibles relativement aux nouvelles lignes devant être desservies par l'ETUSO, signataire d'une convention portant affrètement de 100 bus auprès d'une société privée", ont précisé à l'APS Cheikh Amar Noureddine et Kateb Belkacem, représentants respectifs des bureaux régionaux de l'Union nationale des transporteurs privés (UNAT) et du Syndicat national des transporteurs et des taxis (SNTT/UGTA).

Les responsables syndicaux et le directeur de l'ETUSO ont expliqué que cette initiative permettra notamment de "trouver un terrain d'entente pour que les nouvelles lignes ne chevauchent pas sur celles déjà opérationnelles".

La revendication des travailleurs pour l'annulation de la convention portant affrètement de 100 bus, conclue en février dernier par l'ETUSO avec une société privée, n'a été pas été retenue.

Dans un communiqué rendu public lundi, la direction de wilaya des transports a expliqué que "le lancement de la mise en exploitation par l'ETUSO par voie d'affrètement de quatre lignes comme première étape, vise à offrir les meilleurs conditions de confort et de sécurité pour les citoyens" et "une amélioration de la couverture spatiale du territoire de l'agglomération d'Oran et de ses localités environnantes".

"Si le recours à l'affrètement a été, avant tout un choix économique, la procédure suivie par l'établissement public dans l'examen des offres a été très respectueuse de la règlementation des marchés publics", a-t-on assuré dans le même document.

"Notre souhait par cette opération est de servir l'usager et surtout faire de l'ETUSO la locomotive de la modernisation du transport urbain. Notre volonté est de changer la situation actuelle du transport à Oran que tout le monde qualifie d'anarchique", a-t-on ajouté dans le communiqué.

Une commission visant à dégager "les meilleures solutions possibles pour l'organisation des nouvelles lignes de transport en commun du groupement d'Oran" a été mise en place, lundi, de commun accord entre la Direction des transports de la wilaya, l'Etablissement de transport urbain et suburbain d'Oran (ETUSO), et les représentants régionaux Ouest des deux syndicats qui ont appelé à la reprise du travail au terme de deux journées de grève.

"Cette commission a pour but de discuter et de proposer les meilleures solutions possibles relativement aux nouvelles lignes devant être desservies par l'ETUSO signataire d'une convention portant affrètement de 100 bus auprès d'une société privée", ont précisé à l'APS Cheikh Amar Noureddine et Kateb Belkacem, représentants respectifs des bureaux régionaux de l'Union nationale des transporteurs privés (UNAT) et du Syndicat national des transporteurs et des taxis (SNTT/UGTA).

La création de cette commission a été convenue en fin d'après-midi, suite à une rencontre entre ces deux responsables syndicaux, le directeur local des transports, Saïd Sadat et le directeur de l'ETUSO, Fewzi Berber, en présence d'un cadre central du ministère des Travaux publics et des transports.

Les responsables syndicaux et le directeur de l'ETUSO ont expliqué que cette initiative permettra notamment de "trouver un terrain d'entente pour que les nouvelles lignes ne chevauchent pas sur celles déjà opérationnelles".

La revendication des travailleurs pour l'annulation de la convention portant affrètement de 100 bus, conclue en février dernier par l'ETUSO avec une société privée, n'a été pas été retenue.

Le directeur des transports avait indiqué, pour rappel, que "seules quatre lignes du groupement d'Oran étaient concernées par la convention considérée, dont deux sont tout à fait nouvelles car non desservies à ce jour".

De son côté, le directeur de l'ETUSO avait signalé que l'avis d'appel d'offres a été lancé à l'attention de tous les opérateurs intéressés, expliquant que "cinq ont retiré le cahier des charges, mais un seul a soumissionné".

La grève des transporteurs privés due à des interprétations "erronées"

Un syndicat des transporteurs affilié à l'Union générale des commerçants et artisans algériens (UGCAA) a estimé mardi que la grève observée durant les deux derniers jours à Oran par des transporteurs privés était due à des interprétations "erronées" de l'opération d'affrètement de 100 bus.

"La grève a été provoquée par des interprétations erronées de l'opération d'affrètement de 100 bus", a affirmé Mohamed Menaouer Bencherif, coordinateur local de la Fédération nationale des transporteurs, dans une déclaration à la presse à l'occasion d'une journée d'information organisée au siège de l'UGCAA.

L'organisation que coordonne M. Bencherif n'a pas pris part au dernier débrayage, observé par des transporteurs privés du groupement d'Oran à l'appel des bureaux régionaux de deux autres syndicats, à savoir l'Union nationale des transporteurs privés (UNAT) et le Syndicat national des transporteurs et des taxis (SNTT/UGTA).

La revendication des grévistes, non retenue, visait l'annulation de la convention portant affrètement de 100 bus, conclue en février dernier par l'Etablissement de transport urbain et suburbain d'Oran (ETUSO) avec une société privée.

M. Bencherif a rappelé à ce titre que "la convention en question constitue l'aboutissement d'une procédure réglementaire qui a fait l'objet d'une large diffusion, par le biais d'un avis d'appel d'offres ouvert à tous les soumissionnaires potentiels pour peu qu'ils respectent le cahier des charges".

"Les bus affrétés ont moins de trois ans d'âge conformément aux critères définis par la procédure ayant abouti à la convention pour un contrat d'une durée de trois ans entre l'ETUSO et la société privée", a-t-il fait observer.

Le coordinateur de wilaya de la Fédération nationale des transporteurs a déploré, en outre, que des transporteurs aient "mal compris" les objectifs de cette opération, relevant que "certains ont même cru que leurs bus allaient être exclus des lignes desservies et remplacés par les nouveaux bus affrétés".

M. Bencherif a affirmé que son organisation a été la première à proposer la mise en place d'une commission mixte à l'instar de celle créée lundi de commun accord entre la Direction locale des transports, la Direction de l'ETUSO et les représentants régionaux de l'UNAT et du SNTT/UGTA.

Il a, dans ce sens, fait valoir que son organisation est porteuse de plusieurs recommandations en faveur "d'un plan efficient du transport en commun au niveau du groupement urbain d'Oran".

La prise en considération des nouveaux et futurs sites d'habitation implantés dans les zones d'extension urbaine, l'alignement tarifaire entre les bus de l'ETUSO et ceux des transporteurs privés, et le non chevauchement des lignes desservies figurent parmi les propositions évoquées.

Le directeur des transports avait indiqué, pour rappel, que "seules quatre lignes du groupement d'Oran étaient concernées par la convention considérée, dont deux sont tout à fait nouvelles car non desservies à ce jour".

La création de la commission mixte a été convenue lundi en fin d'après-midi, suite à une rencontre entre les différentes parties, tenue en présence d'un cadre central du ministère des Travaux publics et des Transports.