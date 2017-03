Ghana: Kwesi Appiah de retour aux commandes des Black stars ?

Les rumeurs se font de plus en plus persistantes. Au Ghana, les médias locaux annoncent depuis le week-end écoulé un retour très probable de Kwesi Appiah à la tête des Black Stars. L'équipe est sans sélectionneur depuis le départ de l'Israélien Avram Grant à la suite de la fin de son contrat après la CAN 2017.

Alors qu'un appel à candidatures a été lancé et clôturé vendredi dernier et que les rumeurs Willy Sagnol balayées, il se précise de plus en plus que la GFA -Fédération ghanéenne de football) recourt aux services d'Appiah déjà sélectionneur entre 2012 et 2014. Premier entraineur noir à qualifier le Ghana pour une Coupe du monde (2014), il a été remercié après le tournoi émaillé de revendications de primes des joueurs au Brésil.

Depuis, Appiah a été engagé au Soudan où il entraine le club d'Al Kharthoum. Les médias indiquent que les différentes parties se rencontreront cette semaine à Addis-Abeba lors de l'Assemblée générale de la CAF pour finaliser les discussions.