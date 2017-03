Algérie: Appel à la création d'une fondation qui s'intéresse au patrimoine d'El Ouartilani et des savants de la région

Les communicants ont notamment analysé l'ouvrage "El Djazaïr Ethaïra" (l'Algérie révoltée) d'El Ouarthilani et les efforts de ce savant dans le Yémen, ainsi que l'apport d'autres savants de la région dont Tahar Aït Aldjat, Ahmed Kadri Ben El-Hadj El-Hami et Mohamed El-Arabi Ettabani.

Les travaux de ce séminaire, de deux jours, se sont déroulés à la maison de la culture "Houari Boumediene" de la ville de Sétif et dans la commune de Béni Ouarthilane avec la participation de chercheurs des universités de Sétif, de Blida, de Constantine et d'Alger.

Les universitaires et les cheikhs, conviés à cette 4ème édition dédiée à la vie et à l'œuvre du penseur El Fodil El Ouartilani, ont également appelé à donner le nom d'El Ouartilani à l'une des universités algériennes et à inclure certains de ses écrits dans les programmes scolaires.

