Sénégal: Promotion de la bonne gouvernance - L'accès à l'information pour un contrôle citoyen

La gouvernance est devenue une dimension clé des politiques et réformes en faveur de la lutte contre la pauvreté. C'est dans ce cadre qu'un protocole d'accord a été signé entre le ministère de l'Intégration africaine, du Nepad et de la Bonne gouvernance, l'Ong 3D et l'Usaid pour permettre aux citoyens d'avoir un meilleur accès à l'information.

La bonne gouvernance occupe une place de choix dans l'agenda des politiques publiques au Sénégal. Elle constitue un axe stratégique de politique économique et sociale, comme on l'a fait savoir à la cérémonie de signature du protocole d'accord entre le ministère de l'Intégration africaine, du Nepad et de la Bonne gouvernance, l'Ong 3D et l'Usaid. Selon le ministre Khadim Diop, la promotion de la bonne gouvernance est devenue une demande sociale au même titre que la santé et l'éducation. Aucun pays, a-t-il dit, ne peut se passer de la promotion de la bonne gouvernance s'il veut aspirer à un développement véritable.

Pour Khadim Diop, il faut une mutualisation des actions pour éviter les cloisonnements entre les départements ministériels, les différentes directions, les projets et programmes du ministère de la Bonne gouvernance qui est un département transversal. D'où l'intérêt de nouer des partenariats avec la Société civile, les Ong et toutes les couches socioprofessionnelles pour arriver à matérialiser la bonne gouvernance, mais surtout à la rapprocher des populations pour lesquelles elle s'exerce. C'est tout le sens de cette convention qui, selon le ministre Khadilm Diop, permet à son département de dégager ses priorités et d'appeler ses partenaires à se joindre à l'action.

Il a rappelé que l'accès à l'information est fondamental dans le processus qui permet d'arriver à un contrôle citoyen de l'activité gouvernementale. Le but de ce partenariat qui entre dans le cadre du projet « Sunubudget » de l'Ong 3D est de travailler à une meilleure participation des citoyens à l'accès à l'information. «Nous allons travailler d'arrache-pied pour arriver à élaborer un projet de loi qui réglemente l'accès à l'information et l'Ong 3D nous a rejoints dans ce processus. La bonne gouvernance s'exerce dans toutes les activités gouvernementales », a-t-il indiqué, avant de préciser que la « bonne gouvernance fait référence à la promotion des services publics de qualité fournis aux populations ».

Le directeur exécutif de l'Ong 3D, Moundiaye Cissé, a abondé dans le même sens et avancé que « le projet de loi sur l'accès à l'information devrait mettre le Sénégal sur la voie des « gouvernements ouverts ». Selon lui, ce projet de loi permettra au citoyen sénégalais d'avoir accès à toutes les informations publiques et d'améliorer son score dans le système de notation des gouvernements sur leur ouverture à la société civile. «Réviser les stratégies en intégrant la société civile est une forme de coproduction des politiques publiques », a-t-il souligné.

«Nous nous sommes pour un partenariat État/société civile. Nous estimons que les deux parties peuvent avoir des objectifs divergents. Néanmoins, ils peuvent coproduire les politiques publiques tout comme les normes. C'est le lieu de saluer l'ouverture du ministère de la Bonne gouvernance à la société civile », a soutenu Moundiaye Cissé qui s'est aussi félicité du rôle d'accompagnement que joue l'Usaid.