Afrique: 8èmes jeux de la francophonie à Abidjan - 18 artistes sénégalais en lice pour le volet Culture

Sélectionné dans la discipline Création pour le développement durable, Malick Faye représentera à ces Jeux de la Francophonie l'Ong concept qui œuvre dans le développement durable. « Il sera question, pour nous, de maintenir les acquis du Sénégal dans le domaine du développement durable, et aussi montrer tout ce qui a été réalisé au niveau des communautés afin de vulgariser les bonnes pratiques au niveau international et au niveau de la Francophonie », argue-t-il.

S'adressant aux candidats, M. Sagna leur a signifié que ces Jeux sont une expérience particulière riche en enseignements. Car, soutient-il, qu'en plus de gagner des lauriers, ce sera aussi une occasion, à travers les ateliers qui seront organisés, d'échanger leurs techniques, leurs expériences et apprendre les uns des autres.

« J'ai voulu vous rencontrer pour 3 raisons principales : vous connaître personnellement, vous féliciter pour avoir été choisis pour représenter notre pays et vous encourager », leur a dit Mbagnick Ndiaye. Il les exhorte, à être les dignes ambassadeurs du pays. « Il faut continuer à vous entraîner et à maintenir la dynamique pour que la prestation sénégalaise soit bonne. Nous plaçons beaucoup d'espoir en vous », affirme-t-il.

Les 8èmes Jeux de la Francophonie se tiendront au mois de juillet à Abidjan. Au total, ils seront 18 artistes et créateurs à représenter le Sénégal dans 10 disciplines, danse hip hop, jonglerie avec ballon, danse de création, chanson, conte et conteurs, littérature, peinture, sculpture-installation, photographie et création pour le développement durable. Reçus hier en audience par le ministre de la Culture et de la Communication, ils ont tous été félicités pour leur mérite après avoir été présélectionnés et sélectionnés au niveau local, national puis international.

Le ministre de la Culture et de la Communication a reçu en audience, hier, les artistes et créateurs sénégalais sélectionnés pour les 8èmes Jeux de la Francophonie prévus à Abidjan, en juillet. A l'occasion, Mbagnick Ndiaye les a exhortés à être de dignes ambassadeurs du Sénégal à travers leurs prestations.

