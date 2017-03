Sénégal: Construction du centre Cheikh Moussa Camara - La reconnaissance du Khalife et de la famille à Son Excellence Macky Sall

C'est avec beaucoup d'émotion et une grande fierté que le Khalife Thierno Mouhamadou Bassirou Camara et la famille de Cheikh Moussa Camara ont accueilli son excellence Macky Sall, président de la République du Sénégal.

Sa qualité de scientifique à la recherche perpétuelle du savoir l'a conduit jusqu'à Ganguel, convaincu que Cheikh Moussa Camara a laissé à la postérité un patrimoine inestimable. Il a ainsi décidé de la construction du centre Cheikh Moussa Camara pour la recherche et la culture, pour sauver les manuscrits, faire de Ganguel le foyer ardent du savoir comme jadis, permettre à tous les chercheurs du monde de venir s'abreuver à la source intarissable de l'érudit de Ganguel.

Jusque-là aucun Président n'avait daigné prêter attention aux plaintes de la Famille. Le Président Macky Sall, après l'audience accordé au Khalife Thierno Mouhamadou Bassirou Camara et sa délégation, a effectué le déplacement jusqu'au Dioulol, confirmant ainsi que c'est un homme de parole, digne de confiance, sécurisant et rassurant à la fois. Le Khalife s'enorgueillit de cette visite historique qui lui a permis de mesurer le degré hautement important de l'engagement de Son Excellence pour que Cheikh Moussa Camara retrouve enfin sa véritable place, son trône doré dans le gotha des marabouts sénégalais.

En outre, le pont Ganguel Soulé et l'électrification de toute la zone qu'il vient d'inaugurer permettront de désenclaver le « Dandé Mayo », de faciliter le travail du monde du développement, de lutter contre le chômage et l'exode rural par l'essor de l'artisanat, du tourisme, de l'agriculture, du commerce... Le Khalife remercie très spécialement le Ministre Mamadou Talla qui a été la cheville ouvrière et le cordon ombilical de l'attachement du président de la République à la famille de Cheikh Moussa Camara. Sa démarche intellectuelle engagée, à l'instar de son ami et frère Farba Ngom, a convaincu plus d'un de la justesse de l'engagement du président de la République à sortir le Fouta de l'oubli, de l'obscurantisme, de son retard économique par rapport aux autres régions, à participer efficacement à la lutte pour l'émergence. Tous les deux ont tiré de l'ombre les cadres « dormants » afin de booster le Pse dans la région de Matam.

Recevez, Son Excellence Macky Sall, président de la République du Sénégal les remerciements de la famille de Cheikh Moussa Camara et les prières du Khalife Thierno Mouhamadou Bassirou Camara pour une longue vie pleine de santé et de bonheur pour vous et votre famille. Il prie pour que vous triomphiez sans coup férir et au premier tour pour un deuxième mandat. Les prières, à l'unisson, de tous les foyers religieux ne sauraient rester vaines, car vous êtes comme un ange descendu du ciel pour mener le bateau Sénégal à bon port et vos actes des lampions qui balisent la voie royale pour y accéder. Que Dieu vous garde Monsieur Le Président.

Par Ismaila Camara

Porte-parole du Khalife

et de la famille de Cheikh Moussa Camara