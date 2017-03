Sénégal: Développement des collectivites locales - Réfléchir sur un système de la péréquation financière

Notre pays le Sénégal regorge suffisamment de compétences assermentées pour trouver les formules adéquates susceptibles de résoudre cette équation, en répondant lucidement aux questions qui en découlent. Celles-ci tournent notamment, autour des ratios devant indiquer les critères et modes de cotisation des collectivités locales pour constituer la manne financière recherchée, et du système pondéré ou harmonisé de répartition de ce pactole vers les communes.

Aussi, est venu le moment de réfléchir sur un système de péréquation des flux financiers générés par la production des populations qui vivent et travaillent de façon croisée dans les différentes collectivités locales de notre pays. De mon point de vue, des prélèvements doivent être effectués sur les recettes de chaque commune, à répartir à nouveau à l'ensemble des communes. Une telle idée est sous-tendue par un souci politique d'équilibre social, mais aussi et surtout par la nécessité de trouver des niches financières permettant d'accroître les possibilités d'investissements dans les communes à faible revenu.

Au Sénégal, même si la bataille politique fait rage, le combat pour le développement n'est pas en reste. La dispute sur les aménagements des places de l'Indépendance et de l'Obélisque entre le Ministère du Renouveau Urbain de l'Habitat et du Cadre de Vie et la ville Dakar en est une parfaite illustration.

