Afrique: CAN U20/Meilleur buteur, meilleur, joueur, équipe type - Tous les chiffres du sacre de la Zambie

La Zambie est devenue dimanche championne d'Afrique U20 après sa victoire 2-0 sur le Sénégal en finale devant plus de 60.000 personnes dans le stade des martyrs de Lusaka. Tout au long de la compétition, les Chipolopolos ont brillé. Comme le témoignent les récompenses individuelles.

L'homme du tournoi n'est autre que le jeune patson Daka qui a régalé les téléspectateurs de sa technique et de sa vitesse en plus de son sens du but.

Sur la finale, son coéquipier Mangani Banda a été élu Homme du match.

Quatrième de la CAN U20, l'Afrique du Sud repart avec le titre de meilleur buteur pour son attaquant Luther Singh, 4 buts et 2 passes décisives. Il était à égalité avec les Zambiens Edward Chilufya et Patson Daka au nombre de réalisations.

Le champion d'Afrique se taille également la part du Lion dans le onze-type avec 5 joueurs.

En match pour la troisième place, c'est la Guinée qui s'est emparée de la médaille de bronze devant l'Afrique du Sud 2-1.

Rendez-vous au Niger en 2019.

Statistiques CAN TOTAL U-20, ZAMBIE 2017

Total Joueur de la Compétition: Patson DAKA (Zambie)

Total Homme du Match (Finale): Mangani BANDA (Zambie)

Meilleur buteur: Luther SINGH (Afrique du Sud) - 4 buts et 2 passes décisives

Trophée Fair play: South Africa

Equipe-type de la CAF

Gardien: Mangani BANDA (Zambie)

Défenseurs: Ousseynou DIAGNE (Sénégal), Mamadou MBAYE (Sénégal), Solomon SAKALA (Zambie)

Milieux de terrain: Krepin DIATTA (Sénégal), Ibrahima NIANE (Sénégal), Sylla MORLAYE (Guinée), Edward CHILUFYA (Zambie), Fashion Sakala (Zambie)

Attaquants: Luther SINGH Afrique du Sud), Patson DAKA (Zambie)

Remplaçants :

Lamine SARR (Senegal), Prosper CHILUYA (Zambie), Enock MWEPU (Zambie), Grant MARGEMAN (Afrique du Sud), Liam JORDAN (Afrique du Sud), Yamodou TOURE (Guinée), Mohamed Aly CAMARA (Guinée)

Classement final

Zambie

Sénégal

Guinée

Afrique du Sud

Cameroun

Egypte

Soudan

Mali

Buts marqués

13 buts : Zambie

10 buts : Afrique du Sud

8 buts : Sénégal

6 buts : Guinée

5 buts : Cameroun

3 buts : Mali, Soudan

2 buts : Egypte

Buts encaissés

2 buts : Zambie

4 buts : Egypte

6 buts : Cameroun, Guinée, Sénégal

8 buts : Soudan

9 buts : Afrique du Sud, Mali

Total de buts

Groupe A : 19 buts

Groupe B : 24 buts

Demi-finales, 2è place et Finale: 7 buts

Total: 50 buts (moyenne de 3.12 buts par match)

Buteurs :

4.Luther Singh (Afrique du Sud), Edward Chilufya, Patson Daka (Zambie)

3.Fashion Junior Sakala (Zambie)

2.Liam Jordan (Afrique du Sud), Eric Ayuk Mbu (Cameroun), Morlaye Sylla (Guinée), Ousseynou Diagne (Sénégal)

1.Tercious Malepe (Afrique du Sud), Samuel Gouet, Kalvin Jih Ketu, Olivier Mbaizo (Cameroun), Mostafa Abdalla, Karim Hassan, Nasser Maher (Egypte), Naby Bangoura, Mohamed Aly Camara, Yamodou Touré (Guinée), Abdoul Karim Danté, Moussa Diakité, Sékou Koïta (Mali), Aliou Badji, Krépin Diatta, Ibrahima Niane (Sénégal), Hassan Hassan, Walaa Mohamed (Soudan), Emmanuel Banda, Enock Mwepu (Zambie)