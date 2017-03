Sénégal: Un responsable du PNUD souligne la nécessité d'un portage politique du PUDC

Elle a salué "l'esprit magnifique de collaboration" qui a existé entre le Sénégal et le Togo au niveau des plus hautes autorités et au niveau ministériel.

Il s'agit, selon elle, "de zones qui ont été un peu marginalisées et très peu desservies par les programmes et projets en cours". Elle souligne que le focus du PUDC du Togo "est de toucher ces zones en milieu rural mais également en milieu urbain. Ce qui est également une autre innovation".

"Donc, le PUDC du Togo a été signé en février et lancé officiellement au mois de juin. Justement, c'est en capitalisant sur ces leçons là, mais aussi en amenant des innovations qu'on est arrivé en six mois à lancer déjà sur le terrain les premières réalisations en termes de pistes rurales", a-t-elle ajouté.

"C'est cela qui très intéressant dans le PUDC, le fait que la collaboration et la coopération Sud-Sud se renforcent. Si le Togo apprend du Sénégal, le Bénin apprend du Togo et ainsi

