La mission a par la suite visité les décombres où des hangars ont été complètement incinérés, et s'est rendue dans le magasin de Ebomaf situé à proximité du marché, où les flammes s'y sont déportées, ravageant des anciens véhicules garés et des pneus.

« Nous sommes venus constater de visu l'ampleur des dégâts avec l'équipe gouvernementale et témoigner notre compassion à ceux-là qui ont été affectés, victimes de ces incendies et les rassurer que le gouvernement et toutes les volontés seront à leurs côtés pour les accompagner du point de vue conseil et assistance multiformes», a déclaré le chef de la délégation.

Les émissaires du gouvernement ont d'abord eu une rencontre avec les populations pour leur livrer le message de soutien et de compassion du Président du Faso et du Premier Ministre.

Copyright © 2017 Fasozine. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.