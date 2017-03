Afrique de l'Ouest: Le corridor de l'intégration

Et d'ailleurs, de l'avis même de la BM, le Togo affiche une efficacité nettement supérieure à celle de la Côte d'Ivoire, du Ghana, du Bénin et du Nigeria.

La promesse d'un corridor de plus de 1000 km, drainant plus de 75% des activités économiques de l'espace Cédéao, formulée il y a presque deux décennies, c'est l'objectif espérée par l'ensemble des partenaires.

