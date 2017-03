Algérie: Création d'une société algéro-chinoise pour la fabrication d'équipements pétroliers

Le ministre de l'Intérieur et des Collectivités locales, Noureddine Bedoui, a annoncé que la… Plus »

La société Shandong Kerui Well Control Equipement est une filiale du groupe chinois Shandong Kerui Holding, spécialisé dans la fourniture des équipements pétroliers, et présente dans une soixantaine de pays.

Le niveau d'intégration local des équipements, qui seront fabriqués sous le label du partenaire technologue chinois, est estimé à plus de 70% et assuré essentiellement par Poval et d'autres filiales d'AGM.

Le mémorandum a été paraphé par le P-dg de Poval, Boualem Latreche Bouteldja, et le vice-président de l'entreprise chinoise, Sun Qinghong, en présence du ministre de l'Industrie et des mines, Abdesselam Bouchouareb.

Alger — La société nationale Poval (filiale du groupe mécanique public AGM) a signé mardi à Alger avec l'entreprise chinoise Shandong Kerui Well Control Equipement, un mémorandum d'accord portant création d'une société mixte pour la production et la commercialisation d'équipements pétroliers.

