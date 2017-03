Burkina Faso: Le Syntsha lève son mot d'ordre de grève

Cependant, le Syntsha a regretté le traitement qui lui a été réservé avant les négociations. Toutefois, il a tenu à saluer l'engagement du gouvernement, quant à la résolution de certains points. Tel est le cas de la question relative à l'amélioration de l'allocation indemnitaire des travailleurs. Pour le gouvernement, l'indemnité de risque et les taux indemnitaires seront discutés dans le cadre de la fonction publique hospitalière, et pour la santé animale, dans le cadre du processus de relecture de la grille indemnitaire en vigueur conduit par le Premier ministère.

Au terme des pourparlers, Pissyamba Ouédraogo, secrétaire général national du Syntsha, a bien voulu être assez clair à travers sa déclaration : «A l'instant même, nous venons de signer un protocole d'accord après de multiples jours de négociation avec le gouvernement. Et la suite, nous avons dit, en tant que syndicat, sur la base du protocole que nous venons de signer, nous allons lever notre mot d'ordre de grève et nous nous engageons avec le gouvernement à mettre en œuvre les points d'accord qui sont effectivement contenus dans le texte qui vient d'être signé.»

Les échanges entre le gouvernement représenté par les ministres de la Santé, des Ressources animales et de la Fonction publique, en vue d'aboutir à une conciliation à travers la signature d'un protocole d'accord avec le Syntsha, aura duré plus de temps que prévu.

