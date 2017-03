Afrique de l'Ouest: UEMOA - L'Europe est la première destination des exportations

communiqué de presse

Selon l'orientation géographique, l'Europe est la première destination des exportations de l'Union avec une part de 47,1%, dont 27,6% pour la Zone euro indique le Rapport de Politique Monétaire de l'Union Monétaire Ouest-Africaine du 4eme Trimestre 2016, publié par la Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO).

En effet, les ventes vers la Zone euro sont constituées en grande partie de produits agricoles (cacao, café et coton notamment), d'uranium et de pétrole brut.

Cependant, la seconde destination des exportations de l'UEMOA est le continent africain avec une part de 24,8%. Il s'agit essentiellement de produits chimiques, de produits pétroliers et de l'or.

La CEDEAO hors UEMOA représente 8,3% des expéditions de l'Union dont 3,3% vers le Nigeria et 3,0% pour le Ghana. En particulier, le Nigeria achète des produits pétroliers provenant de la Côte d'Ivoire, du Niger et du Sénégal, des produits chimiques, venant du Mali, du Sénégal et du Togo, des animaux vivants du Mali et du Niger, ainsi que des produits alimentaires et des voitures d'occasion en provenance du Bénin, informe la BCEAO.

La même source indique que la part des exportations de marchandises de l'Union en direction de l'Asie ressort à 18,7% du total. Et que par pays, les expéditions sont destinées principalement à l'Inde et la Chine, dont les poids relatifs se sont établis respectivement à 5,9% et 2,0%. Ainsi les ventes à destination du continent asiatique sont constituées principalement d'anacardes, de coton, d'or, de cacao, de produits chimiques, d'amandes de karité et d'autres oléagineux ainsi que de caoutchouc. La part de l'Amérique dans les ventes extérieures de l'Union s'est établie à 7,9%. Les exportations de l'Union à destination du continent américain sont composées d'uranium, de cacao, de phosphates et de caoutchouc, ajoute la BCEAO.