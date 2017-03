Congo-Brazzaville: Université Marien-Ngouabi - Le personnel et les étudiants font un don de sang

Il poursuit que le sang peut être rejeté pour cause de VIH, d'hépatite B, de caillot et pour quantité de sang minime ne répondant pas à la poche de sang et autres raisons. « Les hôpitaux n'ont pas encore atteint le taux de couverture sanguine d'où l'on observe plusieurs cas de décès par hémorragie, anemie et même lors des opérations chirurgicales. Pour cela, il faut toujours multiplier des sensibilisations auprès des populations pour venir donner du sang ».

L'action concerne le personnel enseignant, administratif et les étudiants des différentes facultés et de l'Institut supérieur de gestion pendant deux semaines.

