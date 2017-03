Congo-Brazzaville: JCertif 2017 - Pointe-Noire fera le plein des technologies

Pour la première fois la ville de Pointe-Noire abritera du 24 au 25 mars la conférence internationale JCertif qui se penche cette année sur le thème « JCertif Pointe-Noire 2017 : vers de nouvelles possibilités ». Ateliers, formations, coaching, conférences et salon seront au rendez-vous avec toujours des milliers de participants venus de plusieurs pays autour du développement de l'industrie du numérique.

Evénement clé pour l'écosystème TIC congolais et celui de l'Afrique centrale, JCertif 2017 qui se tient à l'hôtel Azur International « Le Gilbert » garde son programme établi à chaque édition entre formation et démonstration. Cette année, parmi les conférences épinglées, on parlera des enjeux et des perspectives de la monnaie électronique, de la Sécurité des Systèmes d'Informations, du Cloud et le Big Data, du Web 3.0 mais aussi, comme lors de l'édition dernière à Brazzaville, de l'Internet des objets et des technologies embarquées.

Côté formation, on retiendra entre autres des ateliers sur le Java EE, le développement mobile, la Sécurité IT sans oublier le Web Design.

L'événement est le plus marquant dans le domaine du développement d'applications Web et mobiles en Afrique Centrale. L'édition 2007 annonce la présence de trois ministres congolais à l'ouverture. Ceux en charge des Postes et télécommunications, du Numérique et de la prospective ainsi que de l'Enseignement technique, professionnel et de l'emploi. Des directeurs généraux des sociétés partenaires participeront aux conférences.

Comme lors des précédentes éditions, JCertif prétend acceuillir environ 2000 participants à Pointe-Noire. Les experts viendront de plusieurs pays y compris ceux de JCertif France, JCertif Canada, JCertif Tunisia, JCertif Cameroun et JCertif Côte d'Ivoire.

Créé en 2010 par un groupe de passionnés des TIC, « JCertif aimerait voir naître un environnement dans lequel les populations des pays émergeants utilisent les possibilités offertes par l'internet et les nouvelles technologies de l'information afin d'innover dans tous les domaines ».

Après plusieurs années d'interaction avec des groupes d'informaticiens, des leaders des TIC et des entrepreneurs à travers l'Afrique, JCertif a décidé de se focaliser sur quatre points.

Ils sont essentiellement liés à la promotion des TIC en initiant des événements permettant de créer des espaces d'échange et de collaboration, à l'encouragement à l'éducation populaire en matière des TIC, à la mise en place des possibilités de projets de développement Open Source et la création d'une grande communauté composée de développeurs, de concepteurs de logiciels et d'entrepreneurs congolais afin d'encourager le transfert des connaissances et susciter des vocations auprès des générations futures.