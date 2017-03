Afrique: Sellal s'entretient à Addis Abeba avec le président guinéen

Addis Abeba — Le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, s'est entretenu, mardi à Addis Abeba, avec le président de Guinée, Alpha Condé, président en exercice de l'Union africaine (UA).

Ces entretiens ont porté sur l'état de la coopération bilatérale et ont été l'occasion de réaffirmer leur volonté et leur détermination de l'élargir et de l'approfondir.

A cet effet, les deux parties ont exprimé leur "satisfaction" devant les résultats obtenus à l'issue de l'importante mission que vient d'effectuer une délégation algérienne de haut niveau à Conakry.

L'entretien a permis également d'échanger les vues sur l'agenda africain et les priorités qui s'en dégagent, notamment les questions liées à la paix et à la sécurité, au développement du continent et à l'amélioration de l'action de la Commission de l'Union africaine pour rendre son action plus efficace dans la mise en oeuvre des décisions des chefs d'Etat.

Sellal s'entretient avec le président du Niger

Le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, s'est entretenu, mardi à Addis Abeba, avec le président du Niger, Mahamadou Issoufou, en marge de la cérémonie d'installation de la nouvelle Commission de l'Union africaine (UA).

Ces entretiens ont porté sur l'agenda africain et les priorités y relatives, notamment les questions liées à la paix et à la sécurité, au développement du continent et à l'amélioration de l'action de la Commission de l'Union africaine pour rendre son action efficace dans la mise en oeuvre des décisions des chefs d'Etat.

Les deux parties ont également évoqué les relations bilatérales à la veille du déplacement du Premier ministre, Abdelmalek Sellal, à Niamey, où il doit co-présider avec son homologue nigérien, la première session de la Grande commission mixte bilatérale.