Algérie: Tizi Ouzou - Colloque international sur l'économie solidaire les 19 et 20 mars

Tizi — Un colloque international sur l'économie solidaire dans la wilaya de Tizi Ouzou sera organisé les 19 et 20 mars prochain à la maison de la culture Mouloud-Mammeri, a-t-on appris mardi des organisateurs.

Initiée par l'association femme active en collaboration avec l'association Asalas et le bureau de wilaya du forum des chefs d'entreprises, cette manifestation organisée à l'occasion du 55ème anniversaire de la signature des accords d'Evian sera accompagnée d'une foire des produits de terroir, ainsi que l'attribution du "prix Krim Belkacem" pour la ruralité-solidarité agissante, a déclaré Djouher Hachemi, présidente de l'association femme active.

Cette distinction sera décernée à des projets lancés dans le cadre de développement de l'économie solidaire dans la région à travers des investissements dans des domaines agricole, touristiques ou industriel, a-t-elle fait savoir.

L'ouverture des travaux du colloque qui connaîtra la participation d'universitaires et de chercheurs de différentes wilayas du pays et de l'étranger est prévu pour dimanche en présence des autorités locales qui sont associés à cette démarche qui vise à dégager des réflexions sur l'économie solidaire et les possibilités d'en faire un atout de développement en Kabylie, a-t-elle affirmé.

Pour marquer la date anniversaire de la signature des accords d'Evian, le moudjahid Aït Ahmed Ouali animera une première conférence qui sera consacrée aux perspectives de l'Algérie indépendante à travers la proclamation du premier novembre et les accords d'Evian du 19 mars 1962, a-t-on indiqué dans le programme des activités du colloque.

Les principaux axes qui seront développés durant les deux journées de travaux porteront sur l'économie solidaire entre théorie et pratiques, les atouts existants au niveau local, les contraintes de son développement, le tourisme solidaire et la gestion solidaire et durable des ressources, a-t-on encore précisé.

Le rendez-vous sera aussi une occasion de présenter des expériences pratiques menées par des organisations de la région dans le cadre de l'économie solidaire, à l'instar de celle des femmes entrepreneurs, du comité de village Iguersafen et de l'association Alma.

Les organisateurs ont prévu également des interventions des représentants des directions des services agricoles, du tourisme tout en mettant le point sur la contribution des institutions publiques au développement de ces projets.

Des représentants des directions des services agricoles, de tourisme et de l'artisanat et de la pêche, ainsi que ceux de l'ITMAS de Boukhelfa et des dispositifs CNAC, ANJEM et ANSEJ apporteront des éclaircissements sur les stratégies adoptées dans ce cadre, a-t-on signalé.