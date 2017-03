Algérie: Nécessité d'orienter les EPS vers le travail en réseaux

Annaba — Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abdelmalek Boudiaf a insisté mardi à Annaba sur la nécessité d'orienter les Etablissements hospitaliers spécialisés (EPS) vers le travail en réseaux mobilisant les moyens et compétences pour une meilleure prise en charge du malade.

Présidant la cérémonie d'ouverture d'un séminaire national de deux jours sur les EPS au siège de la wilaya, le ministre a souligné que ces EPS ont une dimension régionale et nationale, mais n'ont pas encore bénéficié d'une organisation favorisant l'émergence de réseaux spécialisés qui mobilisent les moyens techniques et compétences humaines garantissant à la fois la meilleure prise en charge pour le malade et une maîtrise de la gestion des moyens du secteur.

Le travail en réseau assure des soins médicaux intégrés dispensés conformément à une organisation qui définisse le parcours du patient au sein de l'EPS, a encore souligné le ministre affirmant qu'il était impératif d'adopter des mécanismes qui conduisent vers une prestation de soin intégré et une rationalisation de la gestion.

Le ministre a exhorté les responsables des EPS à développer des micro-spécialités et à relever leurs performances à la hauteur des compétences humaines et des structures techniques disponibles.

La rencontre qui réunit les responsables de 79 établissements hospitaliers spécialisés du pays a donné lieu à plusieurs communications sur la situation et les performances des EPS, les programmes de prévention et de lutte contre la mortalité infantile, le système de médication et le rôle de l'institut Pasteur.