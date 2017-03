Congo-Kinshasa: Lambert Mende - « Les autorités n'étaient pas au courant des activités des officiels de l'ONU enlevés »

«Le Gouvernement congolais vient d'être informé de l'enlèvement dans des circonstances non encore élucidées de deux officiels des Nations unies, Michael Sharp de nationalité américaine, et Zahida Katalan de nationalité Suédoise accompagnés de 4 Congolais sur l'axe Bukonde-Tshibumlu », avait indiqué le communiqué officiel du gouvernement congolais .

L'information a été confirmée par la Mission des Nations Unies pour la stabilisation en RDC (Monusco), dans une note d'information publiée le même jour. Avant d'affirmer que les Nations Unies et la MONUSCO font tout ce qui est possible pour localiser ces experts portés disparus dans le Kasaï Central.

