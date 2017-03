Congo-Brazzaville: Hôpital de Loandjili - L'intersyndical accepte de lever la grève

L'annonce a été faite ce 14 mars à l'issue d'un entretien des représentants des travailleurs avec la ministre de la Santé et de la population, Jacqueline Lydia Mikolo, en présence du Prefet de Pointe Noire, Alexandre Honoré Paka. La suspension de cette grève intervient 9 jours après son déclenchement le 6 mars dernier.

Il aura fallu la présence du ministre pour commencer les négociations et mettre fin à cette grêve. A l'origine de celle-ci, les revendications des agents de l'hôpital général de Loandjili portant, entre autres, sur : le paiement régulier des salaires, le relèvement croissant du point d'indice (de 220 à 300), la tenue des CAPA et le limogeage de la directrice générale et de la directrice de l'administration et des ressources humaines de leurs fonctions.

Après un rapport du préfet sur les actions menées pour faire face à la situatiion, notamment la mise en place d'une cellule de crise et la réquisition de certains agents pour assurer le service minimum, la ministre, visiblement saisie de toute la situation, a félicité ce dernier, l'intersyndicale, les agents, la cellule de crise et la direction départementale de la santé pour la bone collaboration dans le gestion de cette crise. Elle les a encouragés à maintenir le dialogue et à chercher des solutions ensemble pour le bon fonctionnement de l'hôpital de général de Loandjili.

La ministre les a ensuite rassurés de la prise en compte de toutes les revendications, annonçant par la même occasion, la mise en place d'un comité ad hoc composé des personnes venant de Brazzaville et de Pointe-Noire. Ledit comité qui prend effet à partir de la date de suspension de la grève travaillera avec les parties concernées sur chacune des revendications afin de retenir les actions à mener et trouver des solutions.

Leur mission va durer un mois au cours duquel, a précisé la ministre, les CAPA devront se tenir . «Ces CAPA devraient se faire en deux étapes : une pour les fonctionnaires, l'autre pour les décisionnaires. Nous attendons vos propositions pour qu'elles se tiennent très vite», a-telle souhaité.

Pour ce qui est du limogeage de la directrice générale et de la directrice de ressources humaines, elle a indiqué : « Nous allons travailler avec vous pour voir quelles sont les pistes de solutions».

Jacqueline Lydia Mikolo a promis revenir dans un mois pour faire le point du travail qui sera fait. Au terme de l'entretien, satisfait, Etienne Tchivanga, président de l'intersyndical de l'hôpital a assuré de la levée de la grève et de la reprise des activités au sein de leur établissement dès ce 15 mars. Il a précisé que cette reprise commencera par une opération d'assainissement de l'hôpital pour d'être apte à recevoir les malades.

Au sortir de l'entretien, Jacqueline Lydia Mikolo est allée à la rencontre des agents rassemblés dans l'enceinte de l'hôpital pour les rassurer de la prise en compte de leurs révendications, les informant de la mise en place du comité ad hoc. Une nouvelle accueillie par des acclamations.