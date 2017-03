Afrique Centrale: La biodiversité et la géodynamique du lac Kivu au centre des recherches spécifiques

Les chercheurs de deux pays se consacrent depuis quelques jours à l'étude de la géodynamique du lac et de son bassin.

Le lac Kivu fait toujours l'objet d'une attention soutenue de la part du Rwanda et de la RDC qui ne cessent de scruter la meilleure voie possible d'une exploitation optimale et judicieuse de ce bassin d'eau au profit de leurs communautés respectives.

C'est dans ce cadre qu'il faut situer de nombreux accords conclus entre les deux parties dont celui signé en novembre 2015 sur la surveillance et la préservation du lac Kivu.

Il s'agit, d'après les termes de ce protocole d'entente, de renforcer la recherche et promouvoir la collaboration scientifique entre les deux pays afin de mieux connaître le lac Kivu et sa zone alentour.

Passant à la phase d'exécution de ce projet de 1,3 million d'euros financé par le gouvernement néerlandais, les deux pays s'attellent présentement à la mise en place du comité d'experts devant travailler en synergie via leurs centres de recherche respectifs pour son aboutissement.

Ces experts rwandais et congolais se sont assigné comme objectif de mieux connaître la biodiversité et la géodynamique du lac Kivu et de ses environs.

Dans cette optique, il est prévu des travaux de recherches collaboratifs entre l'Institut supérieur pédagogique de Bukavu et l'université du Rwanda qui, de concert, vont, entre autres, procéder à l'évaluation des stocks de poissons du lac afin de promouvoir une pêche durable.

Les chercheurs de l'Observatoire volcanologique de Goma, l'INES de Ruhengeri et le Programme de surveillance du lac Kivu (LKMP) seront également mis à contribution pour, d'une part, dessiner une cartographie du risque sismique de la zone et, d'autre part, surveiller l'activité du dangereux voisin du lac, le volcan Nyiragongo, dont la dernière éruption remonte à 2002.

Rappelons, par ailleurs, que la RDC et le Rwanda ont avalisé, le 10 mars, un projet visant à mener des recherches communes sur l'exploitation sécurisée du gaz méthane dans le lac Kivu, un projet financé par le gouvernement hollandais à hauteur de 8 millions d'euros pour une durée d'exécution de deux ans.