Congo-Brazzaville: Disparition - Le Club 2002 PUR rend hommage au Dr Fulgence Ibombo Gakosso

Accompagnés des autorités civiles et militaires des départements de Pointe-Noire et du Kouilou, les membres du Parti pour l'unité et la République, Club 2002 PUR, ont rendu le mardi 14 mars au siège de la mairie centrale de Pointe-Noire un dernier hommage au membre du bureau politique de ce parti le Dr Fulgence Ibombo Gakosso décédé le 4 mars.

S'exprimant sur le parcours politique de Fulgence Ibombo Gakosso, Gilles Pena Pitra, président du Club 2002 PUR à Pointe-Noire, a rappelé le dévouement et l'activisme politique de ce dernier.

«Fulgence Ibombo Gakosso a réussi grâce à son organisation méthodique et sa parfaite maîtrise de la carte électorale du deuxième arrondissement Mvou-Mvou à faire de cet arrondissement le leitmotiv du Club 2002 PUR dans le département de Pointe-Noire.

Il a légué un héritage, un grand héritage. Ainsi, il revient désormais aux autres membres de notre parti de le pérenniser. Les membres du parti ne te jugent pas, ils ne t'oublieront pas aussi.

Conformément aux saintes écritures qui stipulent : "Je suis parti nu du sein de ma mère et nu je resterai dans le sein de la terre, l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté", a-t-il indiqué.

Pour sa part, Louis Gabriel Missatou, secrétaire national chargé des Stratégies et des Affaires électorales, porte parole du Club 2002 PUR, a reconnu que le parti a perdu un membre important. Car, selon l'orateur, Fulgence Ibombo Gakosso avait des qualités d'un militant engagé à la cause du parti.

«Quelques parcours importants de la vie politique passée ensemble dans le cadre du rayonnement du Club 2002 PUR me rappellent toujours le Dr Fulgence Ibombo Gakosso », s'est-il indigné lors d'une interview qui s'était passée quelques jours avant cet hommage.

Notons que dès la classe de quatrième, le jeune Fulgence Ibombo Gakosso s'intéressait déjà à la politique à travers l'Union de la jeunesse socialiste congolaise (UJSC), au sein de laquelle il a occupé des multiples fonctions. C'est en 2005 qu'il a adhéré au Club 2002 PUR.

Il est décédé à l'âge de 48 ans et sera inhumé à Brazzaville. En plus des autorités des deux départements, plusieurs représentants d'autres partis politiques et associations y compris de nombreux Ponténégrins qui ont connu l'homme ont assisté à cette cérémonie.