Congo-Brazzaville: Conseil départemental et municipal de la ville océane - Les derniers devoirs au Dr Fulgence Ibombo Gakosso

Décédé brusquement le 4 mars, le Dr Fulgence Ibombo Gakosso fut le 1er secrétaire du Conseil départemental et municipal de Pointe-Noire qui lui a rendu un dernier hommage le 14 mars à l'Hôtel de ville avant le départ de la dépouille mortelle pour Brazzaville où il sera inhumé.

La cérémonie s'est déroulée en présence d'Alexandre Honoré Paka, préfet du département de Pointe-Noire, de Fidèle Dimou, préfet du département du Kouilou, de Roland Bouiti Viaudo, président du Conseil départemental et municipal de Pointe-Noire ainsi que de plusieurs autorités politico-administratives et militaires des deux départements.

Né le 1er juillet 1969 à Gamboma dans le département des plateaux, le Dr Fulgence Ibombo Gakosso était titulaire d'un baccalauréat série D et d'un diplôme de docteur en pharmacie obtenu en 1995 à l'Institut pharmaceutique d'État de Kharkov en Ukraine. Il était propriétaire de la pharmacie située au rond-point Sympathique dans l'arrondissement 2 Mvou-Mvou.

Cadre dynamique du club 2002 PUR dont il était le président au niveau de Mvou-Mvou, où il a été réélu conseiller en 2008, le Dr Fulgence Ibombo Gakosso a été élu au poste de 1er secrétaire du bureau exécutif du Conseil départemental et municipal de Pointe-Noire en 2014.

La mort l'a surpris en plein mandat. C'est pour la troisième fois en cette mandature que le Conseil de Pointe-Noire est en deuil après les décès de Roger Paka et de Claude Abraham Milandou.

Dans l'oraison funèbre lue par Disso Bakonga, secrétaire général du Conseil départemental et municipal, les conseillers municipaux ont évoqué l'esprit social : «La place que Fulgence Ibombo Gakosso avait prise parmi ceux qui l'ont côtoyé dans sa vie familiale, professionnelle et politique se mesure aux nombreux témoignages de reconnaissance, d'importante sympathie, de respect d'une part et, d'autre part, de compassion et de désarroi. Durant l'exercice de son mandat, il s'est particulièrement montré disponible vis-à-vis de ses collègues conseillers, de ses collaborateurs et des agents municipaux», a-t-il souligné.

L'homme s'est aussi distingué par son esprit collaboratif et social et son sens de responsabilité comme l'a dit le secrétaire général : «Sa porte était ouverte à tous et à toutes sans discrimination.

Il a été d'une assiduité exemplaire à son poste où il a été habité avant tout par la volonté d'accomplir le plus efficacement possible les missions qui lui incombent. Fulgence Ibombo Gakosso était un homme de principes auxquels il n'attendait surtout pas déroger dans le cadre de ses fonctions politico-administratives.

La rigueur et les principes s'harmonisaient chez lui avec une grande générosité dont il a plus d'une fois donné la preuve».

Les qualités de l'illustre disparu ont aussi été reconnues par le Conseil national des pharmaciens du Congo et par le Club 2002 PUR qui a évoqué dans le cursus politique de Fulgence Ibombo Gakosso son esprit d'organisation méthodique, son humilité et le service.

Pour sa famille qui s'est exprimée à travers l'une de ses nièces, il reste un exemple à suivre en leur sein. C'est dans une profonde tristesse que les élus locaux se sont tour à tour recueillis devant la dépouille mortelle de Fulgence Ibombo Gakosso qui a été conduit après la cérémonie d'hommage à l'aéroport Antonio- Agostinho-Neto pour être transporté à Brazzaville où il sera inhumé.