Congo-Brazzaville: Lydie Pongault - "Rituel du présent, à N'Gol'Odoua, le kiebe-kiebe est dans son temps, dans son époque"

Ce musée moderne permettra la conservation des œuvres dans le temps et, grâce à sa salle de projection, sera un lieu de colloques, de recherche et de vie.

Maintenant la collection est sécurisée et le public, en mesure de venir s'y ressourcer. À N'Gol'Odoua, nous avons aussi lié le traditionnel au moderne. Une conception voulue parce qu'aujourd'hui, au vingt et unième siècle, le kiebe-kiebe se danse encore. Rituel du présent, il est dans son temps, dans son époque.

Cette collection a été travaillée, répertoriée, complétée. Elle est riche d'écrits, de catalogues, d'images et de sons. Tout un patrimoine complet, écrit et oral conçu avec des professeurs très impliqués.

Ces expositions ont été une réussite totale et surtout, ont suscité beaucoup d'émotion. Notamment chez les Bantous au Brésil dont l'attachement à leurs racines et la connaissance de la culture bantoue sont très forts.

Le jour de l'inauguration, une conférence était animée par le professeur Théophile Obenga, Camille Bongou et le préfet Pierre Cébert Iboko Onanga en présence de nombreuses personnalités brésiliennes. L'exposition a reçu plus de 12 000 visiteurs en trois mois.

Un DVD réalisé par Jean Blaise Bilombo Samba a été produit en langue anglaise, française et portugaise. Pendant plusieurs semaines, il a parcouru les grands villages où se pratiquaient le kiebe-kiebe dans les trois départements des Plateaux, de la Cuvette et de la Cuvette-ouest, interrogé les initiés, observé les pratiques dans les villages.

