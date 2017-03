Congo-Brazzaville: Transport en commun - Les professionnels du secteur jouent à la spéculation

La décision est coulée sous forme d'arrêté ou d'édit et s'oppose aux transporteurs et utilisateurs. C'est en respect à ces dispositions légales que du côté des transporteurs, la décision unilatérale de certains d'entre eux est vue comme une « rébellion », étant donné que cela constitue le non-respect manifeste de la décision de l'autorité qui n'a pas encore pris une disposition contraire à ce qui est en vigueur.

Pour les transporteurs en commun, ces augmentations successives du prix du litre constituent une raison valable pour revoir les prix des courses à la hausse. Cela n'étant pas encore fait, ces derniers décident unilatéralement d'augmenter leurs prix et ils le font plus pendant les heures de pointe.

