Le ministre de la Communication et des médias, Thierry Lezin Moungala, a visité les lieux, saluant les journalistes et félicitant la mise en place du dispositif de MTN ayant permis la facilitation de l'information sans aucune entrave, « pour ce rendez-vous international ».

Du 8 au 9 mars, les journalistes de la presse internationale, africaine et panafricaine ont eu à leur disposition une salle numérique aménagée de l'hôtel Palace Alima. Ils sont venus de diverses rédactions francophones : Londres, Paris et des capitales des 12 pays engagés à la création du Fonds bleu pour le Bassin du Congo.

