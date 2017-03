La troisième Conférence internationale et l'exposition sur les hydrocarbures au Congo (CIEHC) se tiendront du 24 au 26 avril prochain à Brazzaville. Elle offrira aux participants l'occasion d'évoquer les défis et les perspectives du secteur pétrolier et gazier en République du Congo.

Les experts, les politiques et les acteurs économiques prendront part à cette rencontre qui aura lieu dans un contexte économique marqué par la chute du prix du baril de pétrole sur le marché mondial.

Au plan national, nonobstant la morosité de la conjoncture économique, cette troisième CIEHC intervient au moment où le secteur des hydrocarbures se trouve en mutation, notamment avec la mise en place d'un nouveau code des hydrocarbures.

Hormis cela, il sied de souligner la mise en production au mois d'avril de projets importants comme Moho Nord, la publication des résultats du dernier appel d'offres et le lancement d'un nouvel appel d'offres.

Cette conférence sera ponctuée par un salon commercial, des ateliers interactifs, une remise des prix et d'autres activités. L'édition 2014 de la CIEHC avait regroupé plus de 1000 participants, 36 intervenants et 50 exposants issus de 25 pays.

Le secteur pétrolier congolais augure de bonnes perspectives. La production nationale, estimée à 250.000 barils par jour en 2016, atteindra 300.000 barils en 2018 grâce notamment à l'entrée en exploitation du gisement Moho Nord.

La République du Congo sera ainsi en passe de devenir le troisième producteur de pétrole en Afrique subsaharienne après le Nigeria et l'Angola. Elle se classe actuellement en quatrième position juste derrière la Guinée Equatoriale.

A ce jour, huit blocs de l'offshore profond et ultra-profond du bassin côtier sont mis en jeu, ainsi que cinq blocs onshore du bassin de la Cuvette. Au titre de l'année 2017, il est prévu la mise en jeu de nouveaux blocs dans l'offshore peu profond et dans les zones onshore du bassin côtier.

La troisième édition de la CIEHC mettra un accent sur la promotion de la valorisation des hydrocarbures au Congo et de la transformation du gaz en énergie propre.

Le Congo a fait des progrès significatifs dans la lutte contre le torchage du gaz dans les champs pétroliers. Le taux de brûlage du gaz associé est passé de 60% en 2008 à 16% en 2015. Le pays entend valoriser le gaz à travers la construction des centrales électriques, l'utilisation du gaz par l'industrie et la pétrochimie. Il est aussi envisagé l'option de l'exportation du gaz.