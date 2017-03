Ghardaia — Un hommage appuyé a été rendu au théologien et figure emblématique du rite Ibadite Cheikh Kaabache, à l'issue d'une rencontre scientifique organisée mardi à l'Université de Ghardaïa et portant sur la vie et le parcours de cette personnalité religieuse native de Ghardaïa.

Les témoignages ont mis en relief les qualités humaines ainsi que le parcours prolifique de Cheikh Kaâbache qui a marqué de son empreinte la scène religieuse nationale par ses contributions à l'exégèse (Tafsir) du livre saint le Coran.

Nombre de participants à cette rencontre scientifique organisée en présence de Cheikh Kaâbache et de nombreuses personnalités religieuses, ainsi que des autorités locales, ont présenté ce militant de l'essor des valeurs de l'Islam, comme un homme franc, sincère, modeste, serviable, aimé et considéré par tous les Ghardaouis (Malékites et Ibadites).

Cheikh Kaâbache, ce nonagénaire, qui a consacré toute sa vie à expliciter la parole d'Allah et la sunna du prophète Mohamed (QSSL), est une source de fierté pour tous les habitants du M'zab, pour son militantisme aussi bien pour la diffusion des valeurs noble de l'Islam que pour l'unification du tissu sociétal de Ghardaïa dans la diversité et la cohabitation, a souligné un notable de la localité d'El-Atteuf.

Des intervenants ont mis en exergue les nobles qualités humaines de Cheikh Kaâbache, son patriotisme sincère, son dévouement au service de l'Islam, son attachement à sa foi ainsi que son érudition.

Son œuvre de l'exégèse (Tafsir) du livre saint le Coran est considérée comme une référence pour l'enseignement des valeurs de l'Islam et de la sagesse spirituelle.

Le programme de cette rencontre scientifique consacrée à l'étude de la vie et le parcours de Cheikh Kaabache comporte une série d'interventions avec la participation de nombreux chercheurs, universitaires et autres professeurs d'universités algériennes ainsi qu'en provenance de Tunisie, Maroc, Libye, Mauritanie et Oman.

Initiée par l'Université de Ghardaïa, en collaboration avec le laboratoire du patrimoine culturel, linguistique et littéraire du sud algérien et l'association religieuse El-Nahda d'El-Atteuf, cette rencontre traite des contributions du Cheikh Kaabache dans l'essor de l'Islam, la sunna et la jurisprudence islamique ainsi que le mouvement révolutionnaire dans la région d'El-Atteuf.