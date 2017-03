Algérie: Dépasser l'assistanat pour impliquer les handicapés dans le développement

Le ministre de l'Intérieur et des Collectivités locales, Noureddine Bedoui, a annoncé que la… Plus »

Mme Meslem a, également, honoré de nombreux champions sportifs primés au championnat national des handicapes, avant de distribuer des fauteuils roulants, et d'assister à une rencontre-exhibition de football entre les anciens de l'équipe nationale de 1982 et une équipe d'handicapés.

Il a, également, fait part de la signature de deux conventions, en 2014 et 2015, avec le ministère de la Solidarité nationale, ayant permis, entre autres, la formation de 117 enseignants spécialisés dans la langue des signes, informatique et braille.

La ministre présidait les cérémonies marquant la célébration de la journée natinales des handicapés, en présence de la ministre de la Poste et des Technologies de l'information et de la communication, et de son homologue de la Formation et de l'Enseignement Professionnels, respectivement Houda Imane Feraoun et Mohamed Mebarki.

"Il est impératif de passer de la culture d'assistance des personnes handicapées vers leur implication dans le développement économique, en tant que citoyens jouissant de tous leurs droits et devoirs", a souligné la ministre à l'ouverture d'une rencontre nationale sur "l'adaptation et la réadaptation professionnelles" abritée par le Centre national de formation professionnelle pour les personnes handicapées physiques (Cnfphp) de Khemisti.

