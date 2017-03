Le ministre ivoirien en charge des transports, Amadou Koné, est en visite d'amitié et de travail depuis hier 13 mars 2017 à Ouagadougou où il est reçu par son homologue burkinabè, Souleymane Soulama.

Prévue pour durer 48 heures, cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement des liens de coopération et d'amitié en matière de transport entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire.

Le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire veulent renforcer leurs liens de coopération et d'amitié en matière de transport. C'est dans cette perspective que le ministre ivoirien en charge des transports, Amadou Koné, séjourne depuis le 13 mars dernier à Ouagadougou. Cette visite va servir au ministre burkinabè des Transports, de la mobilité urbaine et de la sécurité routière, Souleymane Soulama, de cadre d'échanges avec son homologue ivoirien sur les préoccupations relatives à la réhabilitation du chemin de fer Abidjan-Ouagadougou-Kaya. Les conclusions de ces échanges prévus pour durer deux jours devront, selon le ministre Souleymane Soulama, parvenir à la définition d'une stratégie commune pour la levée de toutes les conditionnalités à l'entrée en vigueur de la convention de concession révisée. « La levée des conditions suspensives aura pour conséquence le démarrage des travaux de réhabilitation qui coûteront 262 milliards de F CFA à la charge du Groupe Bolloré », a-t-il fait savoir. Pour lui, la mise en œuvre de ce chantier devra permettre, entre autres, le transport d'au moins 1 million de voyageurs, 2 millions de marchandises diverses et 3 millions de tonnes de manganèse par an.

Renforcer l'intégration entre les deux nations

D'autres sujets d'intérêt général seront abordés au cours des échanges que le ministre ivoirien en charge des transports, Amadou Koné, aura avec son homologue du Burkina Faso. Il s'agit de la fluidité des transports et de la sécurité routière le long du corridor Abidjan-Ouagadougou, mais aussi du renforcement de la coopération aéronautique. Sur tous ces points, le ministre ivoirien, Amadou Koné, a souligné que toutes les décisions devant permettre la mise en œuvre de ces projets ont été examinées par les deux pays, en l'occurrence le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, au-delà même des directives des règlements communautaires qui existent déjà.

« Il nous faudra donc, à l'issue de cette rencontre, proposer à nos chefs d'Etat qui nous ont mandatés, des décisions vigoureuses pour renforcer l'intégration dont ont besoin nos deux Etats », a-t-il soutenu. Par ailleurs, pour faire face aux besoins actuels et futurs des deux pays, parallèlement au développement des services de transports, les deux départements veilleront à une meilleure cohérence des actions des différents acteurs à travers la mise en place de cadres institutionnel et juridique propices au développement et à la compétitivité du corridor Abidjan-Ouagadougou, conformément aux acquis communautaires.