Angola: La Cour constitutionnelle est prête à analyser les candidatures

Ont assisté à la séance d'ouverture des Présidents des Cours suprêmes et des comptes, le Secrétaire d'Etat aux affaires institutionnelles, les députés de l'Assemblée nationale et des représentants des partis politiques.

Le magistrat a d'autre part dit que c'était de la responsabilité de la Cour Constitutionnelle de recevoir et juger les appels concernant la constitutionnalité et légalité des décisions sur l'inscription électorale faite par l'organe de l'administration responsable de l'enregistrement électoral.

Luanda — La Cour constitutionnelle (CC) est prête à recevoir et analyser avec rigueur, objectivité et l'impartialité requise par la Constitution et la loi, les candidatures des partis et coalitions de partis intéressés à concourir aux élections générales de 2017, prévues pour le mois d'août.

