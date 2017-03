Angola: La Cour éclaircit des partis sur la candidature aux élections

Luanda — Un séminaire sur le processus de préparation et présentation de candidatures aux élections générales 2017 est promu dès ce mardi, à Luanda, par la Cour constitutionnelle, réunissant les partis politiques reconnus par cet organe judiciaire.

L'action formative vise à informer, clarifier et aider les partis politiques et coalitions de partis sur la procédure de préparation et présentation de candidatures au Président de la République, vice-président de la République et à la députation.

Le séminaire, d'une durée un jour, analyse les questions liées à la procédure pour la préparation et présentation des candidatures aux élections générales.

Intervenant à l'acte, le directeur du Bureau des partis politiques de la Cour constitutionnelle, Marcy Lopes, a expliqué que ce processus obéissait à plusieurs critères.

Il a dit qu'il était nécessaire de remplir les documents des candidats, avec la photocopie de la carte d'identité, des cartes d'électeurs, des casiers judiciaires et des déclarations d'acceptation de candidature. Chaque parti, a-t-il dit, doit recueillir et présenter 14.000 à 15.000 signatures, avec des preuves de ses abonnés.

L'obligation de concourir dans tous cercles électoraux du pays, présentant des candidats et sympathisants dans 19 cercles électoraux (national et provinciaux) et de respecter les délais de la procédure de dépôt des candidatures, pour les réclamations afin de couvrir des irrégularités dans le processus de candidatures sont d'autres à suivre par les partis politiques.

Avec ce séminaire, nous avons l'intention de faire un processus transparent, de garantir que les partis politiques connaissent bien toutes les subtilités du processus de présentation de candidature.

Ont assisté à la séance d'ouverture des juges présidents des Cours suprêmes et des comptes, le Secrétaire d'Etat aux affaires institutionnelles, des parlementaires et des représentants des partis politiques.