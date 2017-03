Cote d'Ivoire: Le procès des disparus du Novotel encore marqué par un report

Le procès s'est malgré tout poursuivi et vers midi, tandis que le premier témoin présent s'apprête à ouvrir la bouche pour décliner son identité et répondre aux questions, l'un des accusés se trouve mal. La séance est suspendue, un examen médical est organisé. Et finalement, le président du tribunal annonce un report du procès jeudi. Peut-être que, d'ici là, les militaires devant comparaître comme témoins auront eu l'aval de leur ministère.

Une fois de plus, léger flottement dans la salle du tribunal de Yopougon. « La plupart sont des militaires, explique l'avocat général. Le directeur de cabinet du ministre de la Défense a été informé, affirme-t-il. On va se rapprocher de lui. »

