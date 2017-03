Burundi: L'épidémie de malaria est déclarée au pays

La priorité pour Albert Mbonerane : acheter des médicaments. « La malaria, c'est une maladie de pauvres, souligne-t-il. Il y a très peu de gens qui peuvent s'acheter une cure de quinine, et parfois il y a des ruptures de stock. Il n'est pas dit que dans tous les centres de santé, à travers tout le pays et les hôpitaux, la quinine est disponible. »

Le Burundi vient de déclarer l'épidémie de malaria sur son territoire et les régions du nord du pays sont les plus touchées. L'annonce a été faite par la ministre de la Santé Josiane Nijimbere lundi après-midi 13 mars au cours d'une conférence de presse. Près de deux millions de personnes ont été infectées en trois mois par le virus véhiculé par les moustiques. En 2016, huit millions de personnes ont contracté la maladie et 3 000 personnes sont mortes dans ce pays qui compte moins de 11 millions d'habitants.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.