Comores: Un pétrolier battant pavillon des Comores détourné dans le golfe d'Aden

De tels détournements ont été fréquents au début des années 2010, au point qu'il a fallu non seulement de laborieuses manœuvres politiques à terre pour décourager le business du kidnapping, mais aussi l'intervention d'une flotte internationale en mer et l'autorisation de mesures de protection drastiques à bord. Le dernier détournement dans la zone datait de 2012, même si les équipages signalent de temps à autre des embarcations hostiles dans la zone.

Tout a commencé en mer lundi après-midi 13 mars, entre la Somalie et le Yémen. Le capitaine du tanker Aris-13 a signalé être suivi par deux embarcations rapides, maniées par des hommes apparemment armés. Quelques minutes plus tard, sa balise a été éteinte et le bateau a fait route vers la côte. Mardi matin 14 mars, il était amarré au large du port de pêche d'Alula, au Puntland, sur le rivage nord de la Corne de l'Afrique.

