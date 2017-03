Afrique du Sud: L'Union africaine débat des attaques xénophobes en RCA

En 2008, plus de soixante personnes sont décédées lors d'incidents xénophobes et, à ce jour, il n'y a eu quasiment aucune condamnation. D'après l'Institut des relations entre les races, les étrangers représentent seulement 4 % de la population. Et ils travaillent souvent à leur propre compte.

L'Union africaine (UA) se penche, ce mercredi 15 mars 2017, sur les problèmes de xénophobie en Afrique du Sud. Une réunion du Conseil paix et sécurité est prévue dans la journée. Le mois dernier, le Nigeria a demandé une intervention de l'UA pour mettre fin aux attaques dont sont victimes les ressortissants africains, et notamment les Nigérians, en Afrique du Sud. Certaines chancelleries estiment que Pretoria ne fait pas assez pour enrayer le problème.

