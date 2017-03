Algérie: Désarmement nucléaire - Le pays, désignée membre d'un groupe onusien chargé d'élaborer le projet de traité international

Le ministre de l'Intérieur et des Collectivités locales, Noureddine Bedoui, a annoncé que la… Plus »

Ainsi, le futur traité constitue une étape concrète dans un processus continu vers le désarmement nucléaire, et permettra dans le futur de réaliser plusieurs objectifs importants pour la sécurité internationale, notamment l'arrêt de la production de nouvelles armes nucléaires, et la limitation du risque que des matières fissiles tombent entre les mains de groupes terroristes.

L'Algérie, qui accorde la plus grande importance aux questions du désarmement et de la non-prolifération, a toujours soutenu les efforts internationaux visant l'interdiction et l'élimination totale des armes nucléaires, et ce afin de réaliser l'objectif ultime d'un monde exempt du danger nucléaire.

Le groupe d'experts, établi par la résolution 71/259 de l'Assemblée générale des Nations Unies, est composé de 25 pays, choisis par le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, sur la base de l'engagement et de la contribution de ces pays dans les efforts internationaux visant le désarmement et la non-prolifération nucléaires.

