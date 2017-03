Algérie: Les imams devant officier les tarawih dans les mosquées d'Europe sélectionnés sur concours national

Le ministre de l'Intérieur et des Collectivités locales, Noureddine Bedoui, a annoncé que la… Plus »

Il a rappelé, dans ce contexte, que la dernière réunion du groupe de travail mixte, installé fin 2014, avait souligné la nécessité de poursuivre la formation des imams pour les mosquées de France et le renouvellement des programmes de formation destinés aux mourchidines qui travaillent dans les prisons, l'armée et les hôpitaux.

Concernant l'entretien avec la délégation parlementaire française conduite par le sénateur Alain Neri, le ministre a indiqué qu'il a été l'occasion d'évoquer les questions relatives au volet religieux et culturel, précisant que l'accent a été mis dans ce cadre sur l'importance d'œuvrer à "asseoir les bases d'un monde où règne la cohabitation et le dialogue".

Il a mis l'accent, dans ce sens, sur le rôle important des imams dans les mosquées qu'ils encadrent afin de "répandre la culture de cohabitation, propager le message authentique des préceptes de l'Islam pour lutter contre toute forme de fanatisme et d'extrémisme et aider la communauté nationale résidant à l'étranger et les musulmans d'origines françaises à mieux s'intégrer dans leur société".

Outre la maîtrise des règles de la psalmodie, les aptitudes à diffuser un discours religieux "modéré et éclairé" ont été des critères déterminants dans le choix des candidats afin de "donner la meilleure image possible de l'Islam", a expliqué le ministre.

Alger — Le ministre des Affaires religieuses et des wakfs, Mohamed Aïssa a affirmé mardi à Alger que c'est sur la base d'un concours national qu'ont été choisis les "meilleurs imams" pour officier la prière des tarawih (surérogatoire) durant le mois de Ramadhan prochain dans les mosquées de France et autres pays européens.

