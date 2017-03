Cameroun: Ressources naturelles - On peut mieux gérer

C'est l'objectif majeur du projet Land Cameroon (Landcam) dont le lancement officiel a eu lieu jeudi à Yaoundé.

Une synergie d'idées et d'actions autour d'un objectif commun : améliorer la gestion des terres et des ressources naturelles. Le lancement officiel du projet Land Cameroon (Landcam) sous le thème : « Sécuriser les droits liés aux terres et aux ressources et améliorer la gestion des zones forestières du Cameroun », s'inscrit dans cette logique. D'un montant de 2,4 milliards de F environ, ce projet vise la contribution de toutes les parties prenantes en vue d'une réforme foncière au Cameroun.

En effet, les experts réunis autour de la table jeudi dernier étaient unanimes sur le fait que la loi foncière du Cameroun, élaborée il y a 40 ans, tombe en désuétude face à l'explosion démographique, l'accroissement des investissements et la concession d'importantes surfaces de terre à l'exploitation forestière et à l'agro-industrie. En outre, 50% des litiges portés devant les juridictions régionales et traditionnelles sont relatifs à la terre. D'où la nécessité d'une réforme. « Ce projet sera donc mis en œuvre en même temps que le processus de révision de certains textes relatifs à l'aménagement du territoire pour aboutir à l'amélioration de la gouvernance foncière au Cameroun », souligne Karl Rawert, représentant de l'Union européenne.