Cameroun: Maroua - On célèbre le Commonwealth

10h pile, lundi 06 mars dernier! C'est l'heure à laquelle le gouverneur de la région de l'Extrême-Nord, Midjiyawa Bakari sort de son cabinet pour rejoindre le parterre des autorités qui l'attendaient déjà pour célébrer la journée du Commonwealth. A ces autorités se sont ajoutés les élèves des lycées, collèges et du primaire de la ville de Maroua. Pour donner tout le sens à l'évènement deux drapeaux, celui du Cameroun et celui du Commonwealth portés vaillamment par deux policiers. Pour baigner dans le contexte de la cérémonie, l'hymne national est exécuté en anglais par les élèves du lycée de Kakataré.

