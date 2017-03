Cameroun: Tomate - Maroua, centre de distribution

Plus de 5000 personnes, dont des femmes et des enfants, ont été libérées des mains du groupe… Plus »

Il y en a pour toutes les bourses : des tas de 500 F à ceux de 200 F, en passant par 100 F. Les revendeurs vont plus loin en proposant aux ménagères des tas de 50F et même 25F. Il s'agit là d'un produit cultivé dans les marécages. De ce fait, un grand nombre de personnes s'adonne à cette culture, ce qui fait qu'il est difficile d'obtenir des statistiques de production de cette denrée. La tomate en fruit sera ainsi bon prix sur le marché de Maroua jusqu'au mois de mars, puis disparaîtra. D'où le problème de son conditionnement, mieux, de sa transformation locale. Fort heureusement, l'agence régionale de l'IRAD à Maroua est en train de proposer des pistes de solutions puisqu'à la faveur des foires-expositions, cette structure a présenté des échantillons de tomate conditionnée pour être durablement conservée.

Un site de chargement de la tomate est en train de voir le jour au lieu-dit « Carrefour Para », à l'entrée sud de la ville de Maroua. C'est à cet endroit que la tomate collectée un peu partout dans le département du Diamaré et conditionnée dans des cartons est chargée dans les camions pour desservir d'autres localités, aussi bien à l'intérieur du triangle national qu'à l'étranger, précisément au Tchad et au Nigeria voisins. Les localités de Godola et Meskine, banlieues de la ville de Maroua, font office de principaux bassins de production de cette spéculation. Les opérateurs économiques qui commercialisent ce produit vont sur place les acheter auprès des producteurs et les acheminent au « Carrefour Para » sur des motos et dans des camionnettes. Dans la ville de Maroua, la tomate abonde. Ce produit est présent dans les étals de tous les marchés de la région.

