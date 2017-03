Cameroun: Mengong - La femme magnifiée

Plus de 5000 personnes, dont des femmes et des enfants, ont été libérées des mains du groupe… Plus »

Au premier de ce plaidoyer, le sous-préfet Emmanuel Menzepo, la 2e adjointe au maire, la présidente de section Rdpc et la présidente du Réseau des associations des femmes de Mengong. Ceux-ci ont, par ailleurs, rappelé la place centrale de la femme dans les cellules familiales et administratives, pour souligner un impératif de mobilisation, qui doit dépasser les seuls rangs des femmes. Près d'une heure d'animation chapeautée par une parade ont ensuite constitué l'apothéose de cette semaine particulièrement riche en activités, où associations et administrations se sont vues décerner des prix récompensant leurs performances sportives, pédagogiques et civiques.

Comme l'a souligné l'honorable Céline Mendoua, député à l'Assemblée nationale, par ailleurs, présidente de la section Rdpc Mvila-Est, l'arrondissement de Mengong est déjà un terrain fertile de la politique gouvernementale en matière de promotion du genre. Nombreuses d'entre elles occupent de hautes responsabilités au niveau des instances décisionnelles du pays. Mais, les avancées enregistrées n'empêchent pas de relever qu'un long chemin reste à parcourir, pour faire jouer à la femme, un rôle important dans la stratégie de développement du pays. Et, pour une meilleure représentativité dans les sphères de décision, Céline Mendoua a souligné que « pour que cet objectif soit atteint, les femmes devront s'y mettre dès maintenant ! » Le 8 mars qui s'est célébré sur deux sites, Mengong et Ato'oveng, en zone rurale, a été l'occasion pour les différents porte-paroles des femmes d'en appeler, au-delà des discours, à des actes concrets, pour traduire dans les faits, la volonté politique du chef de l'Etat en matière de genre.

Tout en soulignant les avancées enregistrées, les femmes de cet arrondissement appellent à faire plus et mieux pour leur émergence socio-économique

Copyright © 2017 Cameroon Tribune. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.