Cameroun: Bertoua - 144 pointes d'ivoire saisies

La cargaison arraisonnée samedi 11 mars par les douaniers était dissimulée dans deux voitures de tourisme.

«C'est une prise exceptionnelle que viennent d'opérer les douaniers de l'Est», affirme Grégoire Mvongo, gouverneur de la région, venu apprécier l'ampleur du butin sur le parvis de l'hôtel des Finances de Bertoua ce lundi 13 mars 2017. Deux jours auparavant, dans la soirée, sur la base d'un renseignement, des éléments de Célestin Bidjé, chef secteur des Douanes, prennent en filature un véhicule banal. Un taxi-brousse qui venait de faire le plein de carburant. La voiture les conduit au quartier Djamena de Bertoua où un autre engin est stationné prêt à partir. L'interpellation des occupants et la fouille systématique aboutissent à la découverte de 176 morceaux d'ivoire. L'ensemble étant dissimulé dans des parties spécialement aménagées de la coque, un peu comme on en voit dans les thrillers de Mafia. « Au total, ce sont 144 pointes d'ivoire qui ont pu être reconstituées, 14 morceaux arrangés en paires et une pointe.

Cela situe le nombre minimal d'éléphants abattus à 80, soit quatre à cinq troupeaux », explique Eitel Pandong, délégué régional du ministère des Forêts et de la Faunes de l'Est. La quantité d'ivoire ainsi saisie représente un peu plus de 300 kilogrammes. On a pu noter que les morceaux portent des sigles ou codes avec parfois la taille et le poids. A en croire les experts de la lutte contre le braconnage sur place, cette prise peut être évaluée à plus de 270 millions de F compte tenu de la flambée du prix du Kg d'ivoire en Asie. « Il oscillerait entre 100 et 1500 dollars », selon Eitel Pandong. Les trois contrebandiers interpellés prétendent qu'ils allaient livrer la marchandise dans le nord du pays. Et qu'elle proviendrait du Nord du Congo.