Afrique: Le Président Bouteflika désigné par ses pairs africains Coordonnateur du continent pour la lutte contre le terrorisme

Addis — Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a été désigné par ses pairs africains, Coordonnateur de l'Afrique pour la lutte contre le terrorisme, mardi à Addis-Abeba à l'occasion de la cérémonie de passation de témoin entre les Commissions sortante et entrante de l'Union Africaine (UA).

La cérémonie s'est déroulée en présence du Premier ministre Abdelmalek Sellal en sa qualité de représentant personnel du président de la République.

L'annonce a été faite par le président en exercice de l'UA, le président Alpha Condé devant les membres du Bureau de la Conférence, et ce en reconnaissance et en hommage à "l'engagement personnel et renouvelé" du Chef de l'Etat dans la lutte contre le terrorisme international, tout comme la contribution significative et avérée de l'Algérie dans la mobilisation internationale autour de la lutte contre ce fléau.

Cette confiance est un "témoignage fort" pour les politiques qu'il a menées en Algérie afin de stabiliser le pays et pour les acquis enregistrés par l'Algérie dans les domaines politique, économique et social, et ce grâce à la politique de dialogue, la réconciliation nationale et la concorde civile.

Elle vient également appuyer son rôle et son engagement personnel dans le règlement des conflits en Afrique, notamment par la voie politique et du dialogue.